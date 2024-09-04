Velilere özel okul uyarısı! 'Kayıt ücretinde yapılan indirim, diğer kalemlerle tahsil ediliyor'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel okullara verilen paranın eğitim kalitesine nazaran verildiğini fakat okulların kayıt sırasında yaptıkları indirimi kitap ve kıyafet gibi kalemlere yansıttığını dile getirdi.

Özel okullara kayıt yaptıracak velilere indirim yapıldığı söylenerek fiyatların başka giderlere yansıtıldığını söyleyen Şahin şu ifadeleri kullandı:

'4 BİN TL'YE ALINACAK KİTABI 40 BİN TL'YE SATIYORLAR'

"Biz Tüketiciler Birliği olarak yıllardır zaten özeller konusunda bir takım uyarılarda ve şikayetlerde bulunuyoruz. Diyoruz ki bunlar tamamen ticarethaneye dönüştüler. Bir satış firması hizmet firması gibi oldular. Tamam özeller ve tabi ki para da kazanacaklar fakat veliler buralara çocuklarını neden gönderiyor? Eğitim kurumu diye gönderiyorlar. Yani daha iyi ve güvenli eğitim almak adına. Fakat son zamanlarda fark ediyoruz ki bu özel eğitim kurumları, bizim çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve eğitecek olan kurumlar, işi biraz hileye döküyorlar. Kazançlarını arttırmak noktasında kitap satıyorlar, kıyafet satıyorlar, servis satıyorlar, tatil satıyorlar, ek ders satıyorlar. Her şeyi satmaya çalışıyorlar daha çok para kazanmak adına. Bu eğitimle bir araya geldiğinde çok uyuşmuyor, ahlaki olmuyor. Biz istiyoruz ki eğitime önem verilsin. Daha çok para daha çok eğitim veriliyor diye verilsin. Fakat eğitimden rekabet adına, çocuğu çekmek adına rakam 50-100 bin TL eksik söyleniyor. Bu nerden çıkarılır diye düşünülüyor. Sonra aslında 4 bin TL'ye alınacak kitabı 40 bin TL'ye satabiliyorlar. ya da 400 TL'ye alınabilecek kıyafeti 4 bin TL'ye satıyorlar. Benim gezme ihtiyacım yok fakat ne oluyor? Çocuk orada ayrı kalmasın diye hemen tatil, gezme ne varsa dahil ediyorsunuz. Sizin gidip bin TL harcayacağınız bir tatile çocuktan 10 bin TL talep ediliyor. Niye? Aman çocuğun mahrum kalmasın diye"

'VELİLERİN HASSASİYETLERİ KULLANILARAK DAHA FAZLA PARA ALINIYOR'

Şahin, hassasiyetlerin kullanılarak daha fazla para alınmasının eğitim kurumlarına yakışmadığını söyleyerek, "Yani hassasiyetleri ve zafiyetleri kullanıp, velilerden daha çok para almak eğitim kurumlarına yakışmıyor. Biz orada bir uyum istiyoruz. Eğitim kurumuysa burası eğitime odaklansınlar fakat görüyoruz ki tamamen tüccar oldular. Bu tüccar zihniyete çocuk teslim etmek çok iyi değil. Ben kimseye tavsiye etmem. Orada kıyafete, tatile, servise, kitaba değil eğitime önem veriliyorsa o zaman ben oraya bırakırım. Oradaki öğretmene, eğitime, mantığına, ilkesine ben çocuğumu teslim etmeliyim ama ne oluyor? Başka alanlardan veliyi yolunacak kaz gibi görüp, daha çok kar etmek adına eğitim ücretini biraz indirip diğer taraftan iki katını almak gerçekten ahlaki değil. Bu anlamda eğitim kurumlarının maalesef yasal bir düzenleme de olmadığı için biraz kendilerine çeki düzen vermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.