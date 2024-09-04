Vaniköy'deki kaçak yapı için yıkım kararı

Vaniköy'deki kaçak yapı için yıkım kararı
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Vaniköy'deki kaçak yapı için yıkım kararı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'deki kaçak yapıya ilişkin yıkım kararı aldı. İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek olan yıkım faaliyeti bugün başlayacak.

Bakanlıktan Vaniköy'deki kaçak yapı için yıkım kararı

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'deki kaçak yapıya ilişkin, "Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince durdurulduğu hatırlatıldı. Kaçak yapılara ilişkin yıkımın yine il müdürlüğü koordinesinde bugün gerçekleştirileceği belirtildi. Paylaşımda, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşa faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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