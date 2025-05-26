Ünlü Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti
Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından sosyal medyadan duyurulan acı haber, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden birinin kaybını işaret ediyor.
Ünlü sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İSTANBUL - Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti.
Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'den acı haber geldi. "Sarılınca Sana", ve "Ellerimde Çiçekler" gibi akıllarda yer edinen şarkılarla Türk pop müziğine damga vuran usta sanatçı 76 yaşındaki hayatını kaybetti. Kötü haberi ünlü sanatçının ailesi sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel