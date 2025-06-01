Ukraynalı Gelin Ege Zeybeği ile Yozgat'a Renk Katacak

Ukraynalı Gelin Ege Zeybeği ile Yozgat'a Renk Katacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgatlı Yasin Serkan Hokka ile evlenmek için hazırlanan Ukraynalı gelin Lena Voıtannik, düğününde Ege Zeybeği oynamak için eğitim alıyor. Kültürel farklılıklar ve Türk düğün gelenekleri hakkında düşüncelerini paylaşan Lena, düğününde sergileyeceği performans için heyecanlı.

Mesafe tanımayan aşk, Ukraynalı gelinin zeybeği ile taçlanacak

Yozgat'a gelin gelen Ukraynalı Lena, düğününde Ege Zeybeği oynamak için hazırlıklara başladı

YOZGAT - Üniversitede tanıştığı Yozgatlı Yasin Serkan Hokka ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Ukraynalı gelin Lena Voıtannik, düğününde Ege Zeybeği oynamak istediğini söyleyince dans eğitmeni eşliğinde zeybek öğrenmeye başladı.

Yozgatlı 24 yaşındaki Yasin Serkan Hokka, 2021 yılında yükseköğrenim için gittiği Ukrayna'da Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi olan 20 yaşındaki Lena Voıtannik ile tanıştı. Aynı üniversitede Mimarlık eğitimi gören Hokka ile Voıtannik arasında önce arkadaşlık başladı. Ailesini kaybeden Lena Voıtannik, ikiz kardeşiyle birlikte hayatını sürdürürken, tanıştığı Yasin Serkan Hokka'nın evlenme teklifini kabul etti. Evlilik kararının ardından Yozgat'a gelen genç çift, bayramda yapılacak düğünleri için hazırlıklara başladı. Türk kültürüne ve özellikle düğün geleneklerine hayranlığını dile getiren Lena Voıtannik, düğünlerinde Ege Zeybeği oynamak istediğini söyledi. Bunun üzerine damat adayı Yasin Serkan Hokka, bir dans eğitmeniyle anlaştı. Çift, düğün öncesi düzenli olarak dans provası yaparak Zeybek figürlerini öğreniyor.

"Türkiye'deki insanlar çok iyi fakat Ukrayna'dakiler Türkiye'deki insanlar kadar değil"

Ukrayna'dan Yozgat'a geldiğini söyleyen Lena Voıtannik, yaklaşık 1,5 yıl önce okulda tanıştıklarını ve konuşmaya başladıklarını belirtti. Ukrayna ile Türkiye arasında kültür farkı olduğunu, insanların kültür farklarından dolayı farklılık hissettiğini vurgulayan Lena Voıtannik, "Türkiye'deki insanlar çok iyi fakat Ukrayna'dakiler Türkiye'deki insanlar kadar değil. Türkiye'deki düğünleri Ukrayna'ya nazaran daha çok seviyorum. Çünkü Ukrayna'da biz sadece dans ediyoruz. Farklı kültürlerimiz, farklı oyunlarımız yok. Türkiye'deki düğünler çok çeşitli kültür farkı ile benim daha çok hoşuma gidiyor. Alışmak biraz zor, Türkiye'ye ya da Türkiye'nin şartlarına insanlarına. Fakat Ukrayna'da da ailem eşim dostum olmasından dolayı benim için Türkiye'de olmak biraz zor" dedi.

"Türkiye'ye gelme kararı aldık. Hem savaş hem de yaşam şartları zorlamaya başlamıştı"

Ukrayna'da öğrenci olduğunu ve Mimarlık bölümünü bitirdiğini hatırlatan Yasin Serkan Hokka, bir iki sene okulu bitirdikten Ukrayna'da çalıştığını ifade etti. Okul esnasındayken de Lena ile tanıştığını vurgulayan Hokka, "Yaklaşık 1,5 yıl kadar bir ilişkimiz oldu. Daha sonra Türkiye'ye gelme kararı aldık. Hem savaş, hem de yaşam şartları zorlamaya başlamıştı. Türkiye'de baktık niyetimiz ciddi evlilik kararı aldık. Evlenme teklifi yaptım iki ay önce ve Yozgat'ta yaşamaya karar verdik. Yaklaşık bir haftadır eğitim alıyoruz. Üç dört gün içerisinde bitireceğiz eğitimi. Türkiye'nin kültürel danslarını güzel ve etkileyici. Zaman alıyor ama değecek. Lena'nın bir kız kardeşi var düğüne bir aksilik çıkmak ise sadece o gelecek" diye konuştu.

Dans eğitimlerini veren ise Gülay Korkmaz şunları söyledi: "Şuanda çok tatlı bir çiftimiz var. Gelinimiz Ukrayna'dan, oğlumuz da Yozgat'ın yiğitlerinden, çalıştırmak bana kısmet oldu. Başladık çok güzel gidiyor. Çok uyumlular, ben bu kadar beklemiyordum. Zorlanırım diye düşündüm çünkü farklı bir kültürü öğreniyor gelin kızımız. Bilmediği dansları öğreniyor. Çok uyumlu eşi de çok yardımcı oluyor. İnşallah düğün günü çok güzel bir gösteri ile sahne alacaklar. "

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İHSAN ÇELİKKAYA - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Zaha ile ayrılık kesinleşti

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ayrılık resmileşti
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım

Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.