Ukrayna ve Rusya Heyetleri Çırağan Sarayı'ndan Ayrıldı

Ukrayna ve Rusya Heyetleri Çırağan Sarayı'ndan Ayrıldı
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Ukrayna ve Rusya Heyetleri Çırağan Sarayı'ndan Ayrıldı
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Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleri Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmelerin ardından her iki heyet basın açıklaması yaparak Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.

Ukrayna ve Rusya heyetleri Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı

İSTANBUL - Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerin son bulmasının ardından her iki heyet de Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.

İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmeler sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmelerin sona ermesinin ardından basın açıklaması yapıldı. Her iki heyet basın açıklamasının ardından Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - Genel
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