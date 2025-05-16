Türkiye, ABD ve Ukrayna Arasında Barış Müzakereleri Başladı

Türkiye, ABD ve Ukrayna Arasında Barış Müzakereleri Başladı
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İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri doğrultusunda Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri bir araya geldi. Görüşmeler, Ukrayna-Rusya savaşı için çözüm arayışlarını içeriyor.

Türkiye -ABD- Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı

İSTANBUL - İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-ABD- Ukrayna üçlü toplantısı başladı.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye-ABD- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişler Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı. Görüşmelerde ABD heyetinden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un bulunduğu Ukrayna heyetinden ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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