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Traktörlü Bayram Konvoyu Issızdere'de Neşe Saçtı

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Bursa'nın Issızdere köyünde, köylüler Ramazan Bayramı'nı, traktörlerle oluşturdukları kilometrelerce süren konvoyla kutladı. Komşu köy Kozağacı'na yapılan bayram ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'nın Issızdere Köyü'nde komşu köye traktörlü bayram konvoyu

Köylüler traktöre bindi metrelerce konvoy yapıp komşu köye bayram ziyaretine gitti

BURSA - Bursa'nın Issızdere köyünde, çiftçiler geleneksel bayramlaşma geleneğini farklı bir şekilde yaşattı. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, köydeki çiftçiler, traktörleriyle kilometrelerce süren bir konvoy oluşturup komşu köyleri Kozağacı köyüne için yola çıkıp, köy sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Bayramlaşma merasimi, köydeki tüm çiftçilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Her traktör, sürücüsü komşuları Kozağacı köyünün merkezine kadar uzun bir sıra oluşturdu. Traktör konvoyunun ardından, köylüler birbirleriyle bayramlaşıp, bayramın huzurunu paylaştı. Issızdere köyü halkı, bu geleneği her yıl düzenlediklerini belirterek, bayramın sadece bir tatil değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde kutlanması gerektiğini vurguladı. Köydeki herkesin katıldığı bu etkinlik, hem bayram sevincini pekiştirdi hem de köydeki sosyal bağları güçlendirdi.

Traktörlü Bayram Konvoyu Issızdere'de Neşe Saçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - Genel
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