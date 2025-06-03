Trabzon'da Göle Dönen Yolda Yatak Sefası

Trabzon'da Göle Dönen Yolda Yatak Sefası
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası bir vatandaş, göle dönen yolda aldığı yatağı sal gibi kullanarak gölde gezinti yaptı. Bu eğlenceli görüntüler, çevrede gülümsemelere neden oldu ve sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Trabzon'da göle dönen yolda yatak sefası

Yatağı sal gibi kullandı, göle dönen yolda böyle gezdi

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış sonrası tebessüm ettiren görüntüler de oldu. Göle dönen yolda bir vatandaşın yatak üzerinde yaptığı gezinti görenleri tebessüm ettirdi.

Trabzon'da şiddetli yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok noktada yollar ve caddeler göle döndü, ulaşım güçlükle sağlandı. Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi de selden en fazla etkilenen noktalardan biri olurken, bir vatandaşın mahalledeki bir mobilya dükkanından aldığı yatağını suyun üzerine bırakarak adeta "sal" gibi kullanması görenleri güldürdü.

Trabzonlu vatandaş yatağı sal gibi kullanarak su üzerinde gezerken, ellerini de kürek gibi kullandı, göle dönen yolda adeta yatak sefası yaptı. Ortaya çıkan görüntüler çevrede gülümsemelere neden olurken, sosyal medyada görüntüler büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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