THY Uçağının Uçak İçi Görüntüleri Ortaya Çıktı

THY Uçağının Uçak İçi Görüntüleri Ortaya Çıktı
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THY Uçağının Uçak İçi Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında meydana gelen türbülans sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memurunun yaralandığı olayın uçak içi görüntüleri ortaya çıktı.

Türbülans sonucu 6 kişinin yaralandığı THY uçağının uçak içi görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'na ait İstanbul- Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında meydana gelen türbülans sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memurunun yaralandığı olayın uçak içi görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde türbülans sonrası uçağın içinin geldiği durum yer aldı.

THY'ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul - Taipei uçuşunu icra eden TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağında, Taipei meydanına inişe kısa bir süre kala türbülans meydana gelmişti. İçerisinde 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta, türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralanmıştı. Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştiren THY uçağında yaşanan şiddetli türbülansın ardından oluşan manzara tüyler ürpertti. Uçak içinde bulunan kadın yolculardan biri o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken. Sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - Genel
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