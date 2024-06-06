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Acil durum ilan eden THY uçağı yarı yoldan İstanbul'a döndü

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Türk Hava Yolları'na ait TK801 sefer sayılı İstanbul-Panama City seferini yapan Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağında acil durum bildirildi. Uçak Fransa üzerindeyken İstanbul'a dönüş kararı aldı. Sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na inen uçakla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK801 sefer sayılı İstanbul- Panama City seferini yapan yolcu uçağında acil durum bildirildi. Uçuş ekibi ilk önce Paris'e divert (yönlendirme) kararı aldı. Daha sonra bu karardan vazgeçen uçuş ekibi İstanbul Havalimanı'na döndü.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Panama City seferini icra eden TK801 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

ACİL DURUM KODU NEDENİYLE İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Fransa hava sahasındayken TC-LLN kuyruk tescilli uçakta acil durum kodu bildirildi. Durum üzerine uçuş ekibi Biskay Körfezi üzerinden dönerek Paris'e divert kararı aldı. Bir süre sonra bu karardan vazgeçilmesi üzerine ekip iniş için İstanbul'a yönlendirildi.

TEKNİK ARIZA İDDİASI

Acil durumun nedeni öğrenilemezken, THY yetkililerinden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Acil durum ilan edilmesine rağmen saatlerce havada kalan uçakta, teknik bir arızadan kaynaklı acil durum deklare edildiği iddia edildi. Boeing tipi yolcu uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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Yorumlar (1)

Yusuf Kozan:

Sabah saatlerinde kalkış yapan uçak akşam saatlerinde iniş yaptı diyorsunuz . Nasıl bi çelişki bu

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