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Termometreler 39 dereceyi gösterdi, Sıcaktan bunalanlar boğazın serin sularına atladı

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İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan İstanbullular çareyi boğazda denize girerek serinlemede buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Termometreler 39 dereceyi gösterdi, Sıcaktan bunalanlar boğazın serin sularına atladı

İSTANBUL - İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan İstanbullular çareyi boğazda denize girerek serinlemede buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gördü. Nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Beşiktaş Bebek Sahili ve Aşiyan Sahili'nde denize girerek serinledi.

"Gece su gibi oluyoruz"

Bülent Çokeker, "havanın durumu çok güzel burada, esiyor da. İyi ki boğazımız var. 25 senedir devamdır buradayız. Herkesi davet ederiz ama kalabalık gelmesinler. Hava çok sıcak. Gece su gibi oluyoruz. Bu sene çok sıcak, 2 tane yastık su gibi oluyor" dedi.

"Yatlardan, motorlardan atılan pislikler denizde yüzüyor"

Mehmet Ali Öztürk, "İstanbul'da denize girecek yer kalmadı. Çünkü her taraf işgal edilmiş vaziyette. Paralı yerler de çok pahalı. Ancak böyle yerlerde giriyoruz. Fakat bazen burası o kadar pis oluyor ki, 50 sefer telefon edip söylediğim halde kimse ilgilenmiyor. Ana kente söyledim fakat şu pisliği gelip kimse almıyor. Bilhassa yatlardan, motorlardan atılan pislikler denizde yüzüyor. Limon kabukları, pet şişeler ne arar burada. Karpuz kabuklarını yiyip atıyorlar buraya.

Termometreler 39 dereceyi gösterdi, Sıcaktan bunalanlar boğazın serin sularına atladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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