Terkos Gölü'nde Sonbaharın Masalsı Manzarası

Terkos Gölü'nde Sonbaharın Masalsı Manzarası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Terkos Gölü'nde Sonbaharın Masalsı Manzarası
Haber Videosu

İstanbul'un Terkos Gölü, sonbaharın gelişiyle birlikte doğal renk cümbüşüne büründü. Kızıl eğrelti otları ve nilüferlerle bezeli gölde oluşturulan renk harmonisi, doğa severleri mest ediyor.

Terkos gölünde masalsı sonbahar manzarası

İstanbul'da sonbaharın eşsiz manzarası

İSTANBUL - Sonbaharın gelmesi ile birlikte İstanbul'da doğanın renkleri görenleri hayran bırakıyor. Terkos Gölü üzerinde kızıl eğrelti otu ve nilüferlerin oluşturduğu renk cümbüşüyle havadan çekilen görüntülerde masalsı kareler ortaya çıktı.

Kızıl, pembe ve yeşil renklerin eşsiz uyumu Terkos Gölü üzerinde oluşan manzara ile doğa severleri karşılıyor. Sonbahar ile birlikte doğal film platosuna dönen Terkos Gölü'nün büyük bir kısmını azolla filiculoides: kızıl eğrelti (su eğreltisi) ve nymphaea alba: beyaz çiçekli nilüfer ile kapladı. Gölün üzeri pembe ve yer yer yeşil renk ile kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde gölün üzerinde duran sandalların etrafını kaplayan bitki örtüsü nadir görülen bir manzaranın oluşmasına neden oldu. Gölün üzerinde kızıl eğrelti otlarının arasında giden teknelerin izleri havadan çekilen görüntülerde belli oluyor. Doğa severler bu benzersiz manzara için Arnavutköy'deki Terkos Gölü'nün kıyılarını ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Genel
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
PSG'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris'te kaos

Büyük kaos! Devler Ligi zaferi şehri yangın yerine çevirdi
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.