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Tekirdağ'da Bayram Trafiği Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan Trakya'ya giden tatilcilerin Tekirdağ yollarında oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor. Emniyet ekipleri, trafik akışını düzenlemek ve kazaları önlemek için denetimlerini artırdı.

Tekirdağ'da bayram trafiği yoğunluğu

TEKİRDAĞ - Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan Trakya'ya gitmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ yollarında yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, Trakya'nın çeşitli illerine gitmek üzere Tekirdağ'dan geçerken trafikte yoğunluk meydana getirdi. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç hareketliliği arttı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, olası kazaların önüne geçmek ve trafik akışını düzenlemek amacıyla denetimlerini artırdı. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
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