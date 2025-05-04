TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Zincirlikuyu Mezarlığı'na Defnedildi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Zincirlikuyu Mezarlığı'na Defnedildi
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Önder, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

TBMM Başkanvekili Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Sırrı Süreyya Önder için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Ardından Önder'in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERK SOYDAN - Genel
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