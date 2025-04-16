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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Davut Gül, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etmek için hastaneye geldi

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret etmek için hastaneye geldi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. Siyasilerin Önder'e ziyaretleri de sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Davut Gül de Önder'i ziyaret etmek ve bilgi almak için hastaneye geldi. Kurtulmuş'un ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - Genel
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