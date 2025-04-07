Tatvan'da Yağmur ve Toz Taşınımı Araçları Çamura Buladı

Tatvan'da Yağmurla Birlikte Toz Taşınımı Araçları Çamura Buladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, toz taşınımıyla birleşince çamura dönüştü. Yağmurun ardından ilçe genelinde araçlar çamurla kaplandı.

Uzmanlar, bölgeyi etkisi altına alan toz taşınımının birkaç gün daha sürebileceğini belirtti. Vatandaşlar ise durumdan şikayetçi. Tatvanlı Servet Ayyıldız, sabah saatlerinde başlayan yağmurun araçlarını çamur içinde bıraktığını söyleyerek, "Sabah arabamız çamur içindeydi, akşam da yine aynı manzarayla karşılaştık," dedi.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, araç sahiplerinin de mümkünse temizliklerini yağışlar sona erene kadar ertelemeleri tavsiye ediliyor.