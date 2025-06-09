Tatilcilerin Dönüş Yolunda Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Tatilcilerin Dönüş Yolunda Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
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Kurban Bayramı sonrası dönüşe geçen tatilciler, Afyonkarahisar'da yoğun trafiğe neden oldu. Özellikle kavşak noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Dönüş yoluna geçen tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'da tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yuluna geçen tatilciler trafikte yoğunluk oluşturdu. Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı ilçesinde uzun araç kuyrukları oluşmaya baslakavşak noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı polis ve jandarma ekipleri olumsuzlukların yaşanmaması için özellikle kavşak noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan dönüş yolunda geçen tatilcilerin, Antalya başta olmak üzere İzmir, Denizli, Isparta, Ankara ve diğer tatil bölgelerinden geldikleri belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR - Genel
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