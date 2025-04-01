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Tatil Bitmeden Dönüş Başladı: Bayramın Son Günü Yoğunluğu

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu erkenden başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürücülerde yoğunluk oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, yoğunluğu azaltmak için önlemler aldı.

Tatil bitmeden dönüş başladı: Ramazan Bayramı'nın son gününde akıcı yoğunluk

BOLU - 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden vatandaşların, dönüş yolculuğu erkenden başladı. Ramazan Bayramı'nın son gününde, sürücüler TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 4'ncü gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul'a dönüş için yollara düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, erken yola çıkmayan sürücülerin ise hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor.

Tatil Bitmeden Dönüş Başladı: Bayramın Son Günü Yoğunluğu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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