Suriyeliler Kurban Bayramı'nı Ülkelerinde Geçirmek İçin Cilvegözü'ne Akın Etti

Suriyeliler Kurban Bayramı'nı Ülkelerinde Geçirmek İçin Cilvegözü'ne Akın Etti
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Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdular. Yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı yıllar sonra ülkelerinde geçirmek için Civegözü'ne akın ettiler

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Ülkesine dönen Karzu, "2015 yılında Türkiye'ye geldik ve 10 yıldır burada yaşıyoruz, şuan da bayram sevinciyle ülkemize dönüyoruz ailecek"

Alamor, "Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim, Türkiye'yi asla unutmayacağım"

HATAY - Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan insanlar, Kurban Bayramı'nı hasret kaldıkları ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladılar.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası binlerce insan Türkiye'ye sığınmıştı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık'ta son bulmasıyla birlikte yıllardır ülkelerine hasret kalan insanlar ülkelerine dönmeye başlamışlardı. Yıllardır ailelerinden ve ülkelerinden hasret kalan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladılar. Kapıda oluşan yoğunluk Kurban Bayramı'na sayılı günler kala daha da artacağı tahmin ediliyor.

"Allah sizlerden razı olsun. Her zaman yanınızdayız, 2 devlet ve 1 milletiz"

8 yaşında savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'den 18 yaşında döndüğünü ifade eden Mahmut Karzu, "2015 yılında Türkiye'ye geldik ve 10 yıldır burada yaşıyoruz, şuan da bayram sevinciyle ülkemize dönüyoruz ailecek. Çok mutlu oldum, dönüşüme ve aynı zamanda üzüldüm. Burada 10 yılda edindiğim dostlarımı kaybettim. Türk milletini seviyorum, Allah sizlerden razı olsun. Her zaman yanınızdayız, 2 devlet ve 1 milletiz. Bizlere hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helali hoş olsun. 8 yaşında Türkiye'ye geldim, burada büyüdüm, Türkiye benim ana yurdum ve vatanım oldu. Bizlere iyi baktılar, Allah hepsinden razı olsun. Sülalemin hepsi Suriye'de" dedi.

"Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim, Türkiye'yi asla unutmayacağım"

Türk halkına misafir perverlikleri için teşekkürlerini dile getiren Fehmi Alamo, "2015 yılında Türkiye'ye gelmiştim. Yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyorum. Ülkeme dönmek çok iyi bir his anlatamayacak kadar güzel. 10 yıl sonra doğduğun yere dönmek çok güzel, çok mutluyum. Humus'a gidiyorum. Ailemin tamamı orada. Türkiye çok güzel bir ülke orada çok yakın arkadaşlarım oldu. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim, Türkiye'yi asla unutmayacağım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - Genel
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