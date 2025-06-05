Sultanbeyli Emniyetinden Bayram Öncesi Anlamlı Trafik Uygulaması

Sultanbeyli Emniyetinden Bayram Öncesi Anlamlı Trafik Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, sürücülere tatlı ikram etti ve çocuklara hediyeler dağıttı. Uygulama, trafik güvenliğine dikkat çekmek ve bayram öncesi moral vermek amacıyla yapıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bayram öncesi anlamlı trafik uygulaması

İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesinde Sultanbeyli TEM bağlantı yolu çıkışında gerçekleştirilen trafik uygulaması, hem sürücülerin hem de çocukların yüzünü güldürdü. Uygulamaya Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete de katıldı.

Polis ekipleri, sürücülere bayram şekeri ve çikolata ikram ederken, çocuklara da baloncuk oyuncağı ve düdük hediye etti. Bayram yolculuğuna çıkan vatandaşlara ise emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına riayet ve dikkatli sürüş konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Trafik uygulaması sırasında bölge dron ile de havadan görüntülendi. Görüntülerde hem trafik akışının kontrolü hem de sürücülerle kurulan sıcak diyalog dikkat çekti.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu anlamlı uygulamayla hem trafik güvenliğine dikkat çekti hem de bayram öncesi vatandaşlara moral verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İZZET AYDIN - Genel
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Arda Turan'ın koltuğuna Selçuk Şahin geçti

Eyüpspor'dan büyük sürpriz! İşte Arda'nın yerine geçen isim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi

Yola çıkan bin pişman! Bayram arifesinde trafik durma noktasına geldi
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.