Sırrı Süreyya Önder son yolcuğuna uğurlanıyor
Sırrı Süreyya Önder son yolcuğuna uğurlanıyor Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor.
Sırrı Süreyya Önder son yolcuğuna uğurlanıyor
İSTANBUL - Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel