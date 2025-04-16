İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

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Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu titizlikle takip ediliyor.

Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı İstanbul'da tedavi altına alındığı bildirildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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