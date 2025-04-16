Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

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Sırrı Süreyya Önder Ameliyattan Çıktı

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalbine giden ana damardaki yırtılma nedeniyle 10 saatlik bir ameliyat geçirdi. Şu an yoğun bakımda tedavi altında.

Sırrı Süreyya Önder 10 saatin ardından ameliyattan çıktı

İSTANBUL - Kalbine giden ana damardaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 10 saatin ardından ameliyattan çıktı. Önder, yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalbine giden ana damardaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Önder 10 saatlik sürenin ardından ameliyattan çıktı. Önder'in yoğun bakım servisine alındığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde hastaneden bir açıklama yapılması bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Genel
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