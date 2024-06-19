Sahibinin elinden kaçan atlar plajdaki insanların arasına daldı

İstanbul Şile'deki bir plaja getirilen atlar, sahiplerinin elinden kaçınca ortalık karıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar ne olduğun anlam veremezken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ATLARI ELLERİNDEN KAÇIRINCA OLANLAR OLDU

Olay, Şile'de bulunan bir plajda geçtiğimiz gün yaşandı. 2 genç, sahibi oldukları atları plaja getirdi. Bir süre atların üzerinde plajda gezen gençler, hayvanları ellerinden kaçırdı.

KALABALIĞIN ARASINA DALARAK KOŞUŞTURMAYA BAŞLADILAR

Plajı birbirine katan atlar, yüzmek için plaja gelen yüzlerce insanın içine daldı. Sahil boyunca koşan atlar vatandaşları korkuttu.

VATANDAŞLAR NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞTI

Denize girenler ve sahilde güneşlenenler neye uğradığını şaşırdı. Kimileri ise korkarak kaçışmaya başladı. Plajı birbirine katarak sağa sola koşuşturan atlardan geriye ise bu görüntüler kaldı. İlginç olayda neyse ki herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.