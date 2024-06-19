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Sahibinin elinden kaçan atlar plajdaki insanların arasına daldı

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İstanbul'da bir plaja getirilen iki at, denize girmek için gelen insanların arasına daldı. Atların plajı birbirine kattığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.

İstanbul Şile'deki bir plaja getirilen atlar, sahiplerinin elinden kaçınca ortalık karıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar ne olduğun anlam veremezken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ATLARI ELLERİNDEN KAÇIRINCA OLANLAR OLDU

Olay, Şile'de bulunan bir plajda geçtiğimiz gün yaşandı. 2 genç, sahibi oldukları atları plaja getirdi. Bir süre atların üzerinde plajda gezen gençler, hayvanları ellerinden kaçırdı.

KALABALIĞIN ARASINA DALARAK KOŞUŞTURMAYA BAŞLADILAR

Plajı birbirine katan atlar, yüzmek için plaja gelen yüzlerce insanın içine daldı. Sahil boyunca koşan atlar vatandaşları korkuttu.

VATANDAŞLAR NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞTI

Denize girenler ve sahilde güneşlenenler neye uğradığını şaşırdı. Kimileri ise korkarak kaçışmaya başladı. Plajı birbirine katarak sağa sola koşuşturan atlardan geriye ise bu görüntüler kaldı. İlginç olayda neyse ki herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Cep Telefonu İstanbul Şile Hayvanlar Genel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

bekir yapici:

eski istanbulu cok özlüyorum inanin atlari bile saygiliydi kovayla su icmek icin sirasini beklerlerdi 71 yasindayim istanbul mevlanekapida dogdum yasadim cocuklugumda bizimde atlarimiz vardi ve pesimize takar surlarin üzerinden sahile götürürdük tabi o zamanlar insan arac bina yogunlugu ve gürültü kirliligi yoktu atlar kafalarina göre suya girer cikar hatta yüzer kumda eselenir susayinca gelir yeter dercesine tepemize dikilirlerdi muhtemelen o atlar insan yogunlugundan ve gürültüsünden kacmistir

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Dağıstan:

Plaj deniyor. Yani insanların denize girdiği ,kumsalı kullandığı yer demek. Kısaca kamuya açık yer demek. Özel güvenlik diye diye tutturdunuz , hani burada güvenlik görevlileri. Atları sokmayacak şekilde konumlanmış olmaları gerekirdi. Hep lafta kaılyor..

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