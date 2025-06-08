Sıcaktan Bunalanlara Zeytinyağı İle Serinleme Önerisi

Sıcaktan Bunalanlara Zeytinyağı İle Serinleme Önerisi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzmanlar, yaz aylarında serinlemek ve kilo vermek isteyenlere kaliteli zeytinyağı tüketimini öneriyor. Zeytinyağının tokluk hissi verdiği ve enerji sağladığı belirtiliyor.

Sıcaktan bunalanlara serinlemek için zeytinyağı önerisi

Zeytinyağı yiyerek serinleyin

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaz aylarının vazgeçilmezi olan zeytinyağı, diyet programlarında da önemli bir yer tutuyor. Uzmanlar, kaliteli zeytinyağının hem tokluk hissi verdiğini hem de vücuda serinlik sağladığını belirtiyor.

Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, yaz aylarında kilo vermek isteyen vatandaşlara zeytinyağı önerisinde bulundu. Dr. Kıvrak, "Zeytinyağı aslında iyi bir diyet ürünüdür. Sabahları aç karnına bir kaşık zeytinyağı tüketirlerse hem vücutlarını yağlamış olurlar hem de zeytinyağının vermiş olduğu tokluk hissiyle daha az yemek yerler. Ayrıca zeytinyağı yaz aylarında serinlik hissi de verir" dedi.

Zeytinyağının enerji verdiğini de belirten Kıvrak, "Zeytinyağı, yürüyüşe ve enerjiye katkı sağladığı için üşengeçliği ortadan kaldırır. Bu şekilde yaz aylarında hem serin kalmak hem de sağlıklı kilo vermek isteyenler için iyi bir destek sağlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Genel
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