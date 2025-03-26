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Sarıkamış'ta Kadir Gecesi Coşkusu

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Sarıkamış'ta Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın ederek dualar etti ve Edilen dualarla sağlık, huzur ve barış temennisinde bulundu.

Sarıkamış'ta vatandaşlar camilere akın etti

KARS - Sarıkamış'ta Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Sarıkamışlılar, Allah'a yakınlaşmak ve dualarını kabul ettirmek amacıyla camilerde yerini aldı.

Sarıkamış'ta vatandalar, aileleriyle birlikte camilere gelerek, namazlarını eda etti ve dualarını yaptı. Okunan Kadir Suresi ile duygusal anlar yaşandı.

Vatandaşların tek dileği ise sağlık, huzur ve barış içinde bir yıl geçirebilmek oldu. Cami çıkışlarında ise vatandaşlar, birbirlerine hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA - Genel
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