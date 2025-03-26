Sarıkamış'ta Kadir Gecesi Coşkusu

Sarıkamış'ta vatandaşlar camilere akın etti

KARS - Sarıkamış'ta Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Sarıkamışlılar, Allah'a yakınlaşmak ve dualarını kabul ettirmek amacıyla camilerde yerini aldı.

Sarıkamış'ta vatandalar, aileleriyle birlikte camilere gelerek, namazlarını eda etti ve dualarını yaptı. Okunan Kadir Suresi ile duygusal anlar yaşandı.

Vatandaşların tek dileği ise sağlık, huzur ve barış içinde bir yıl geçirebilmek oldu. Cami çıkışlarında ise vatandaşlar, birbirlerine hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu.