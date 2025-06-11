Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazi Yaşargil'in Vefatı Hakkında Açıklama

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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazi Yaşargil'in Vefatı Hakkında Açıklama
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatını büyük bir üzüntüyle duyduğunu belirtti. Yaşargil'in bilime katkılarını ve hatırasını yaşatacaklarını ifade etti.

Bakan Memişoğlu: "Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim"

ANKARA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla 'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Genel
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