Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 80. yıl dönümüne özel "Zafer Günü" programı

ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında 2. Dünya Savaşı'nda yer alan aile büyükleri fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşındı ve marşlar söylendi.

Sovyetler Birliği tarafından Büyük Vatan Savaşı olarak isimlendirdiği 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü düzenlenen Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleşen yürüyüşte Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları, 2. Dünya Savaşında yer alan aile büyüklerinin fotoğraflarını taşıdı ve marşlar söyleyerek andı. Yürüyüşe, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, Rus vatandaşların yanı sıra Sovyetler Birliği adına savaşmış diğer milletlerden de vatandaşlar yer aldı.

Büyükelçilik bahçesinde gerçekleşen anma yürüyüşünün ardından konuşma gerçekleştiren Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Ölümsüz Alay yürüyüşü ile savaşa katılan büyüklerini andıklarını belirterek "Tam 80 yıl önce, Büyük Vatanseverlik Savaşı Büyük Zaferle sona erdi. Büyük bir kahramanlıkla sona erdi. Nasıl savaştıklarını, makinelerinin başında, Martynovsky fırınlarında nasıl durduklarını hatırlıyoruz. Zaferin bu 80. yıl dönümü gerçekten çok görkemli, önemli, onurlu bir yıl dönümü. Burada bu kadar çok çocuğun olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Sonuçta, babalarımız ve büyükbabalarımız çocuklarımız ve torunlarımız için savaştı ve öldü. Bugün, uluslararası bir 'Ölümsüz Alay'ımız var, bugün bizimle birlikte Belarus ve Kırgızistan elçiliklerinin temsilcileri var. Başınızın üzerinde huzurlu bir gökyüzü diliyorum! Ama rahatlamayalım, Nazizm burada ve orada başını kaldırıyor. Oğullarımız ve kızlarımız adına savaşmaya devam edeceğiz" dedi.