İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri

İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
Saraçhane'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi

Saraçhane'de protestocular İBB binasının camlarını kırıp içeri girdi
Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular

Konsolosluğa uzun namlulu silahla saldırının altından çete çıktı

Rusya'dan Mozambik'e Giden Gemi Ahırkapı'da Karaya Oturdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'dan Mozambik'e seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan 190 metre uzunluğundaki Xın Haı Tong 37 isimli dökme yük gemisi için kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Rusya'dan Mozambik'e giderken Ahırkapı'da karaya oturan gemi böyle görüntülendi

İSTANBUL - Rusya'dan Mozambik'e seyrederken Xın Haı Tong 37 isimli Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan gemi böyle görüntülendi.

Rusya'dan Mozambik'e seyreden 190 metre uzunluğundaki Xın Haı Tong 37 isimli gemi, dün akşam saatlerinde Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Rusya'dan Mozambik'e seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan Xın Haı Tong 37 isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız, kurtarma uzmanımız, balık adam ekibimiz, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti. Öte yandan, kurtarılmayı bekleyen gemi havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title