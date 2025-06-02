Rus ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da Barış Görüşmeleri İçin Bir Araya Geliyor

Rus ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da Barış Görüşmeleri İçin Bir Araya Geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rus ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da Barış Görüşmeleri İçin Bir Araya Geliyor
Haber Videosu

İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek barış görüşmelerine Rus ve Ukrayna heyetleri katılıyor. Güvenlik önlemleri artırıldı ve yerli-yabancı basın büyük ilgi gösterdi.

Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor

İSTANBUL - Rus ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri için İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları büyük ilgi gösteriyor.

Ukrayna ve Rusya Federasyonu heyetleri arasındaki barış görüşmeleri Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek. Heyetlerin gelişi öncesi Çırağan Sarayı'nda üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Yerli ve yabancı basın mensupları sabahın erken saatlerinden itibaren Çırağan Sarayı'na akın etti. Heyetlerin 13.00'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular

Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'nın misillemesi sert oldu
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede öpücük yağmuru! Aşk tazelediler
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Altın fiyatları haftaya sürprizle başladı

Altın fiyatları haftaya sürprizle başladı
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.