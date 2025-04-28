Rahatsızlanan Yolcu Hastaneye Ulaştırıldı

Rahatsızlanan yolcu otobüsle hastaneye ulaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şehir içi toplu taşıma yapılan otobüste rahatsızlanan yolcu şoförün güzergah değiştirmesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, şehir içinde toplu taşıma yapılan otobüste, erkek bir yolcu fenalaştı. Durumu fark eden yolcular, şoföre haber verdi. Bunun üzerine şoför, otobüsü devlet hastanesine sürdü. Burada otobüsten alınan hasta, acil servise kaldırıldı. Yolcunun ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüste bulunan diğer yolcular, şoförün soğukkanlı ve hızlı hareket ederek örnek bir davranış sergilediğini belirterek teşekkür etti.

Hastanede kısa süreli bir bekleyişin ardından otobüs, yoluna devam etti.