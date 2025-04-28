5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

Baba ve kızlarının can verdiği heyelan faciasında 2 kişi için karar
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'da hayat kabusa döndü

Rahatsızlanan Yolcu Hastaneye Ulaştırıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir yolcu, şehir içi otobüste rahatsızlandı. Şoför, güzergahı değiştirerek yolcuyu acil hastaneye ulaştırdı. Yolcunun durumu stabil.

Rahatsızlanan yolcu otobüsle hastaneye ulaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şehir içi toplu taşıma yapılan otobüste rahatsızlanan yolcu şoförün güzergah değiştirmesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, şehir içinde toplu taşıma yapılan otobüste, erkek bir yolcu fenalaştı. Durumu fark eden yolcular, şoföre haber verdi. Bunun üzerine şoför, otobüsü devlet hastanesine sürdü. Burada otobüsten alınan hasta, acil servise kaldırıldı. Yolcunun ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüste bulunan diğer yolcular, şoförün soğukkanlı ve hızlı hareket ederek örnek bir davranış sergilediğini belirterek teşekkür etti.

Hastanede kısa süreli bir bekleyişin ardından otobüs, yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RUKİYE ULUBEY - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.