Oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı
Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve oyuncunun yakınları katıldı.
Oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA - Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu Şener Kökkaya için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve oyuncunun yakınları katıldı.
Kökkaya'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel