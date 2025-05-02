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Oyuncaklı Sabun ile Çocuklara Hijyen Alışkanlığı Kazandırma Projesi

Oyuncaklı Sabun ile Çocuklara Hijyen Alışkanlığı Kazandırma Projesi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Mustafa Kürlek, çocukların hijyen alışkanlığı kazanması için geliştirdiği oyuncaklı sabun ile dikkat çekiyor. Ebeveynlerden olumlu geri dönüşler alan bu ürün, çocukların sabun ile oynamalarını sağlıyor.

Oyuncaklı sabunla çocuklara hijyen alışkanlığı kazandırıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek, çocuklara hijyen alışkanlığı kazandırmak amacıyla geliştirdiği oyuncaklı sabunla dikkat çekiyor.

Kendi çocuklarından ilham aldığını belirten Kürlek, "Ben iki çocuk babasıyım. Çocuklarıma el yıkatmak ilk başlarda çok zor oluyordu ve yıkamak istemiyorlardı. Fakat sabunun içerisine bir oyuncak koyunca çocuklar oyuncağa ulaşabilmek için ellerini sabunla yıkıyorlar. Sabun bitsin ki oyuncağa ulaşalım istiyorlar," dedi.

Bu fikirle yola çıkarak farklı bir ürün geliştirdiklerini ifade eden Kürlek, "Oyuncaklı sabunu üretip satışa sunduk. Çocuklar açısından gayet ilgi görüyor. Hem onların yıkama alışkanlığı kazanması için hem de firmamızın farklı ürününün satış bazında artması açısından faydalı oldu," diye konuştu.

Kürlek, ürünün özellikle ebeveynlerden olumlu geri dönüşler aldığını ve yeni tasarımlar üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Genel
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