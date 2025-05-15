Operatör, suya gömülen iş makinasını yüzerek kurtardı

Operatör, suya gömülen iş makinasını yüzerek kurtardı
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Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağış sonucu şantiye alanında gömülen paletli kepçe, operatörünün yüzerek ulaşmasıyla kurtarıldı. Yağmurun ardından kepçenin kurtarılarak bölgedeki su tahliye işlemlerine başlandı.

Suya gömülen iş makinasını yüzerek kurtardı

HATAY - Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte şantiye alanında suya gömülen iş makinası, operatörünün yüzerek ulaşmasıyla kurtarıldı.

Hatay'da gece saatlerinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemiş ve göllenmeler yaşanmıştı. Payas ilçesinde gece etkili olan yağışla birlikte Yenişehir Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki paletli kepçe su altında kaldı. Yağışlı havanın etkisini yitirmesiyle operatör, yüzerek ulaştığı iş makinasını yüzerek kurtardı. İş makinası operatörü, kepçeyi kurtararak bölgedeki suyun tahliyesi için tahliyelere başladı. Operatörün yüzerek iş makinasına ulaştığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - Genel
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