Nihal Candan Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kasım ayında dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren ve anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, hastanede hayatını kaybetti. Candan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde son kez uğurlandı.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL 2023 Kasım ayında "Dolandırıcılık" suçlamasıyla girdiği cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konan ve tahliye edilen Nihal Candan dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Canan'dan Barbaros Hayrettin Paşa Cami'sinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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