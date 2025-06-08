Nesli Tükenmekte Olan Bozkurt Bursa'da Fotokapana Yakalındı

Nesli Tükenmekte Olan Bozkurt Bursa'da Fotokapana Yakalındı
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Anadolu yaban hayatının simgelerinden Bozkurt, Bursa'da doğaya kurulan fotokapana yakalandı. Yaşam alanlarının daralması ve yasadışı avcılık nedeniyle tehdit altındaki bu tür, korunması gereken yaban hayvanları arasında yer alıyor.

Nesli tükenmekte olan Bozkurt böyle görüntülendi

BURSA - Güçlü yapısı, keskin bakışları ve ormanın içinde süzülen sessiz adımlarıyla Anadolu yaban hayatının en etkileyici simgelerinden biri olan Bozkurt, fotokapana böyle yakalandı.

Bilimsel adıyla Canis lupus anatolicus olan bu tür, özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih ederken, geniş orman örtüsü ve vahşi habitat yapısı, bozkurtların genel yaşam alanları olarak biliniyor. Yaşam alanlarının daralması, yasadışı avcılık ve insan baskısı nedeniyle popülasyonlarında azalma gözlemlenen bozkurt, korunması gereken yaban türleri arasında yer alıyor.

Bu özel an, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından doğaya kurulan fotokapana denk geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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