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Mustafa Amca, 85 bin TL'ye aldığı ve kaybettiği ineğini bulana ödül verecek

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Hatay'da ilk defa büyükbaş hayvancılık yapmaya başlayan 60 yaşındaki Mustafa Çiçek, 85 bin TL'ye aldığı ineğini, ahırına sokmadan kaybetti. Mustafa Amca, Jandarma tarafından drone ile aranan ineği bulanlara ödül verecek.

Hatay'da hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çiçek'in 85 bin TL'ye satın aldığı inek, araçtan indirildiği esnada kaçarak sırra kadem bastı. Çiçek, kaçan hayvanının ardından söylediği, 'Büyükbaş hayvancılığına 1 ay önce başladım ama başladığıma pişman oldum' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Hatay'da hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çiçek'in 85 bin TL'ye satın aldığı inek, araçtan indirildiği esnada kaçarak sırra kadem bastı. Çiçek, kaçan hayvanının ardından söylediği, "Büyükbaş hayvancılığına 1 ay önce başladım ama başladığıma pişman oldum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

İNEĞİ ARAÇTAN İNDİRMESİYLE ELİNDEN KAÇIRMASI BİR OLDU

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Çiçek, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşıyor. Geçmiş yıllarda küçükbaş hayvancılık yapan Çiçek, 1 önce büyükbaş hayvancılık yapmaya karar verdi. Büyükbaş hayvancılık için dağ köylerine giden Çiçek, buradan 1 inek ve 1 buzağıyı arabaya yükleyerek yola çıktı. Hayvanlarla birlikte ahırın önüne gelen Çiçek, araçtan ineği indirdiği esnada ineği elinden kaçırdı. Kaçan ineğin peşinde bir süre iz süren Çiçek, hayvanı gözden kaçırdı.

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞA BAŞLADIĞINA PİŞMAN OLDU

Jandarma ekipleri kaçan ineği drone ile bulmaya çalışsa da Çiçek'in 85 bin TL'ye satın aldığı ineği bulamadı. Yaşadığı olay üzerine büyükbaş hayvancılığa başladığı için pişman olan Çiçek, kaçan ineğini görenlerden ve duyanlardan gelecek umutlu haberi bekliyor. Ahırında 6 hayvanı olan Çiçek, ineği bulan veya gören kişiye ödül vereceğini belirtti.

"85 bin TL'ye aldığı ineğin sırra kadem bastığını ifade eden 60 yaşında Mustafa Çiçek, "Akşam 17.30 civarında dağdan ineği almıştım. Arabayla buraya getirdim. Burada arabadan indirirken nasıl oldu bilmiyorum ama elimizden kaçtı. Bir türlü tutamadık. O gün bugündür arıyoruz. Bir türlü ineğe ulaşamadık. En son Karlısu tarafından görülmüş. Ondan sonra izini bulamadık. Jandarma geldi ve yardım etti. Ekipler drone ile arama yaptılar ama bir sonuç çıkmadı. Biz kendi çabalarımızla aradık ama bir şeye ulaşamadık. İneği 85 bin TL'ye almıştım. Toplamda 6 ineğim var. Çocukluktan beri hayvanlarla uğraşıyorum ama önceden küçükbaş hayvancılık yapıyordum. Büyükbaş hayvancılığına 1 ay önce başladım ama başladığıma pişman oldum. İneğimi görenlerin ve duyanların bize haber vermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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