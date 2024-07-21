Vatikan'da yeni Papa 14. Leo! Locadan halkı selamladı

Vatikan'da yeni papa belli oldu! Locaya çıkıp halkı selamladı
Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

Katoliklerin tarihinde bir ilk! Yeni papayı o ülkeden seçtiler
Özel, yumruklu saldırıyla ilgili bir ismi işaret etti: Organizasyonun içinde değilse de sorumlu

CHP lideri, tek bir ismi işaret etti: Olayın içinde değilse de sorumlu
ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı

Modifiye tutkunları fuar alanında buluştu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modifiye tutkunları fuar alanında buluştu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen modifiyeli araçlar festivali, araç sahipleri ve meraklılarını bir araya getirdi.

Modifiye tutkunları fuar alanında buluştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen modifiyeli araçlar festivali, araç sahipleri ve meraklılarını bir araya getirdi.

İnterteks Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinlik, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Sergilenen araçlar, özel tasarımlı kaplamalar, yüksek performanslı motorlar ve etkileyici ses sistemleriyle otomobil meraklılarının ilgisini çekti. Festivale katılan vatandaşlar, birbirinden farklı araçları inceleme fırsatı buldu. Bazı araç sahipleri drift alanında performanslarını da sergiledi.

"Sinop'tan 15 araçla geldik"

Sinop'tan 15 araçla geldiklerini söyleyen Mert Erdoğan, "Sinop'tan 600 kilometre yol kat edip 15 araçla geldik. Geldiğimize değdi. Çok güzel bir ortam var, biz modifiye tutkunları olarak buradan çok zevk aldık. Bu tür fuarlar bizim için çok değerli. Ne kadar kısa sürse de bizim için çok güzel ortamlar ve dostluklar oluşuyor. Bu tip fuarlara devam etmek istiyoruz. Yani bize devlet tarafından, trafik polisleri tarafından pek imkan verilmiyor ama elimizden geldiğince bir şeyler yapıp fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Her şey için teşekkür ederiz" dedi.

"Modifiye sadece erkeklere özel değil"

Modifiyenin erkeklere özel olmadığını, kadınların da yapabileceğini belirten Beyza Erbay, "Arabam Tofaş, 17 yaşından beri bu işe gönül verdim. Benim için baba yadigarı bir şey. 17 yaşımda aldım ilk Tofaş'ımı. Bu da rekorsal bilinen bir araç zaten. Aracımda BBS jant, air travels, katlanır aynalar var, yani seviyoruz. Bir tek erkeklere özel bir durum değil. Kadınlar da yapabilir, kadınlar da gönül verebilir bu işe. Bütün kadınların sonuna kadar destekçisiyim" diye konuştu.

Modifiye tutkunları fuar alanında buluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.