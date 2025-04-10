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Minik Öğrencilerden Polis Haftası Kutlaması

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Bolu'da Canip Baysal İlkokulu öğrencileri, Polis Haftası kapsamında anne ve babalarını ziyaret ederek kutlama gerçekleştirdi. Öğrenciler, polis çocuğu olmanın anlamını vurgulayan duygusal mesajlar verdiler.

Minik öğrenciler anne ve babalarının polis haftasını kutladı

"Polis çocuğu olmak, vatan sevgisini yaşayarak öğrenmektir"

BOLU - Bolu'da 10 Nisan Polis haftası kutlamaları kapsamında, Canip Baysal İlkokulu öğrencileri, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan anne ve babalarını ziyaret ederek polis haftalarını kutladılar.

Bolu'da Canip Baysal İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında örnek bir etkinliğe imza attı. Okulda eğitim-öğretim gören polis çocukları Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan anne ve babalarını ziyaret etti. Ziyarette çiçek ve hediyeler veren minik öğrenciler anne ve babalarının Polis Haftası'nı kutladı. Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Polis Haftası kapsamında özel olarak hazırladığı "polis çocuğu olmak" adlı, video klibinde konuşan minik öğrenciler, "polis çocuğu olmak her ilin plaka kodunu ezbere bilmektir", "polis çocuğu olmak, vatan sevgisini yaşayarak öğrenmektir", "siren sesi duyulduğunda acaba babam mı geçiyor diye beklemektir", "gecenin bir yarısı gelen telefonları sevmemektir" sözleriyle, polis çocuğu olmanın ne kadar zor ve gurur verici olduğunu gözler önüne serdi.

Minik öğrencilerin anlamlı etkinliği, İl Emniyet Binası önünde anne ve babalarıyla beraber, balon uçurmalarıyla son buldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Genel
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