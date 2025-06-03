Marmaris'te Deprem Sonrası Hayat Normale Döndü

Marmaris'te Deprem Sonrası Hayat Normale Döndü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hayat normale döndü. Deprem sırasında panik yaşayan vatandaşlar sokağa dökülürken, herhangi bir yıkım olmadığı bildirildi.

Depremin merkez üssü Marmaris'te hayat normale döndü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem vatandaşları sokağa dökerken, yaşanan panik sonrası hafif şekilde yaralanan vatandaşların dışında herhangi bir yıkımın yaşanmadığı ilçede hayat normale döndü.

AFAD verilerine göre Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem başta Marmaris olmak üzere Muğla il geneli ve Aydın'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası Marmarisliler kendini sokağa atarken, bazı vatandaşlar sabahın ilk ışıklarına kadar dışarıda kaldı. Deprem sonrası bölgede yapılan incelemelerde herhangi bir yıkımla karşılaşılmadı. İlçede yaşayan vatandaşlar sabah normal hayatlarına dönerken, ilçede bulunan tursitler de tatillerine devam etti. Yaşanan panik sonrası hafif şekilde yaralanan vatandaşların ise hastanede tedavileri yapıldı.

"Gece dışarı çıktık"

Marmaris'te yaşayan Yaren Özdemir, "Dün gece depreme uyurken yakalandım. Çok sarstı, önce bir durdu sandık sonra tekrar devam etti. Gece dışarı çıktık, hemen korkuyla. Yaklaşık bir iki saat dışarıda kaldık. Sonrasında tekrar evimize döndük" dedi.

"Çok acayip salladı, çok ses geldi"

Osman Şahin, "Gece tam yatmak üzereydik, sarsıntıyı hissedince çocukları kucağıma alıp dışarıya çıktım. Çok acayip salladı, çok ses geldi. Komşularla beraber saat 04.30'a kadar dışarıda oturduk. Çocukları arabaya yatırdım, ne olur ne olmaz belki artçı olur diye. Sonra eve geçtik. İnşallah daha kötüsü olmaz Allah korusun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Genel
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