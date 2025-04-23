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Marmara Denizi'nde 6.2'lik Deprem: Tırlar Beşik Gibi Sallandı

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Sakarya'da meydana gelen 6.2'lik depremin etkileri Karasu Limanı'nda tırların sallanmasıyla gözler önüne serildi. Araç içi kameraya yansıyan görüntüler, depremin şiddetini net bir şekilde gösterdi.

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü: Tırlar beşik gibi işte böyle sallandı

SAKARYA - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne seren bir görüntü ortaya çıktı. Karasu Limanı'nda tırların adeta beşik gibi sallandığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Öğle saatlerinde Sakarya başta olmak üzere tüm Marmara'da hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2'lik deprem sonrasında vatandaşlar sokaklara döküldü. Paniğe yol açan deprem anında Karasu Limanı'nda araç içi kamerasınca kaydedilen görüntü ise depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Limandaki tırların adeta beşik gibi sallandığı anlarda, sürücülerin panik halinde "Deprem mi oluyor, ne oluyor?" sözleri duyuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - Genel
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