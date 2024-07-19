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Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi

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Küresel çapta yaşanan yazılım krizi nedeniyle hava ulaşımında aksaklıklar yaşandı, birçok sefer iptal edildi. İniş yapamayan uçaklar ise havada trafik yoğunluğu oluşturdu.

Siber güvenlik platformu CrowdStrike'ın devre dışı kalması ile birlikte uluslararası havayolları şirketlerinde aksamalar meydana geldi. Dünya genelinde oluşan hava trafiği haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi.

UÇUŞLARDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesinden dolayı dünya genelinde internet sistemleri etkilendi. Türk Hava Yolları, Sunexpress, United Airlines ve Delta Airlines'ın da aralarında bulunduğu birçok şirketin uçuşlarında aksamalar meydana geldi. Hava trafiği yoğunluğu haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk görüntülendi.

Microsoft işletim sisteminin de direkt olarak hatadan etkilendiği ve bilgisayarda mavi ekran sorunu ile karşılaşıldığı rapor edildi. Ayrıca dünya genlinde bankacılık sektöründe sorunlar olduğu kaydedildi.

Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi

THY'NİN 84 SEFERİ İPTAL

Öte yandan; Türk Hava Yolları da aynı sıkıntıdan dolayı 84 seferini iptal etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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Yorumlar (11)

Doğrucu:

Durmak yok sürünmeye devammmm ampüller :))

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Sefa Cilesiz:

konu ile ne alakask var sivri zeka

yanıt102
yanıt7
Savas Ozturk:

Ampülleri anmak istemiş arkadaş napsın

yanıt5
yanıt16
Vedat Arman:

Aynı vatanda olduğumuzu hatırlatırım. Seni muhalefet benide iktidar yanlısı diye ayırıp saldırmazlar bunu bilmiş ol. Onlar için bu topraklarda yaşaman kafi. Bu kadar fikir ayrılığı bizi işgale hazır hale getirir. Biraz temiz hava al ve sağlıklı düşün

yanıt6
yanıt0
Hakan:

Lafa gelince konuşuruz amerika kimiş diye bütün sistemler teknoloji adamların elinde Bugün yaşanan sorun Microsofta ait adamlarda yaşanan en ufak sorunlar dünyayı küresel anlamda nasıl etkiliyor görüyorsunuz işte.

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Barış can Yaman:

Havada ne kadar yıldız var

16
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esra ceylan:

Uçak onlar.

yanıt10
yanıt1
veli İdi:

Uçak mı? Yok daha neler. Kuyruklu yıldız olmasın

yanıt1
yanıt0
Hep Hiçlik miş:

Herkesin temiz içme suyu ve yemeği olsaydı.. uçmaya ne gerek olurduki. Herkes kendi evinde kum ile su arıtabilseydi ve saksıda yeşil soğan yetiştirebilseydi.. bur yerlere gitmeye ne gerek kalırdıki ? Evet doğrudur yeşil soğan azdır. Başka şeylerde olmalı yeşil soğanın yanınca. Ancak acaba NE ? Ne yetişebilir saksıda yeşil soğan gibi kolayca ?

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Vedat Arman:

Bişeler planlıyor hainler bence.

6
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