Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi

Siber güvenlik platformu CrowdStrike'ın devre dışı kalması ile birlikte uluslararası havayolları şirketlerinde aksamalar meydana geldi. Dünya genelinde oluşan hava trafiği haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi.

UÇUŞLARDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesinden dolayı dünya genelinde internet sistemleri etkilendi. Türk Hava Yolları, Sunexpress, United Airlines ve Delta Airlines'ın da aralarında bulunduğu birçok şirketin uçuşlarında aksamalar meydana geldi. Hava trafiği yoğunluğu haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk görüntülendi.

Microsoft işletim sisteminin de direkt olarak hatadan etkilendiği ve bilgisayarda mavi ekran sorunu ile karşılaşıldığı rapor edildi. Ayrıca dünya genlinde bankacılık sektöründe sorunlar olduğu kaydedildi.

THY'NİN 84 SEFERİ İPTAL

Öte yandan; Türk Hava Yolları da aynı sıkıntıdan dolayı 84 seferini iptal etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.