Kurbanlıklara Davul Zurnalı Mini Konser
Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel sanatçı Kadir Somer, kurbanlık hayvanlara mini konser vererek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Davul zurna eşliğinde hayvanlara moral veren Somer, bu etkinliğin Kurban Bayramı öncesi yapıldığını belirtti.
Kurbanlıklara davullu zurnalı konser
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kurbanlık hayvanlara mini konser verildi.
Tarsus'ta hayvan satış merkezine giden yerel sanatçı Kadir Somer, ilginç bir olaya imza attı. Somer, hayvan satış merkezine davul zurna getirerek, hayvanlara mini konser verdirdi. Davul zurna ile 'Bana sor' parçasını çaldıran Somer, Türkiye'de bir ilk yaşattıklarını söyledi.
Somer, "Tarsus'ta bir ilk yapıyoruz. Belki Türkiye'de böyle bir şey görülmedi. Kurban Bayramı öncesi koyunlarımıza moral konseri vermeye geldik. Evet bir ilki yapıyoruz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - Genel