Kurbanlıklara Davul Zurnalı Mini Konser

Kurbanlıklara davullu zurnalı konser

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kurbanlık hayvanlara mini konser verildi.

Tarsus'ta hayvan satış merkezine giden yerel sanatçı Kadir Somer, ilginç bir olaya imza attı. Somer, hayvan satış merkezine davul zurna getirerek, hayvanlara mini konser verdirdi. Davul zurna ile 'Bana sor' parçasını çaldıran Somer, Türkiye'de bir ilk yaşattıklarını söyledi.

Somer, "Tarsus'ta bir ilk yapıyoruz. Belki Türkiye'de böyle bir şey görülmedi. Kurban Bayramı öncesi koyunlarımıza moral konseri vermeye geldik. Evet bir ilki yapıyoruz" dedi.