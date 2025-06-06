Kurban Bayramı'nda İstanbullular Sahillere Akın Etti

Kurban Bayramı'nda İstanbullular Sahillere Akın Etti
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için İstanbul'un sahillerine yöneldi. Büyükçekmece ve Küçükçekmece'deki plajlar kalabalıklaştı. Dron görüntüleriyle kaydedilen yoğunluk, bayram tatilinin sıcak havalarda devam edeceğini gösteriyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlara sahillere koştu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın ilk günü, İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle kurbanını kesen vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de halk plajlarındaki yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, termometrelerin yükselmesiyle birlikte soluğu denizde ve sahilde aldı. Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de Menekşe Sahili'nde, günün erken saatlerinden itibaren dolmaya başlarken, güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar denize girerek serinledi, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar da sahilin keyfini oyunlar oynayarak çıkardı.

Sahildeki bu yoğunluk havadan dron ile görüntülendi. Bayram tatili boyunca havaların sıcak geçmesi beklenirken sahil ve mesire alanlarındaki yoğunluğun devam etmesini bekliyor.

Serdar Dinler isimli bir vatandaş, "Hava sıcak bayram olduğu için Büyükçekmece Sahili'de kalabalık. Bu yüzden kendimizi serin sulara bırakmak istedik. İstanbul'dayım bayram boyunca" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - Genel
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