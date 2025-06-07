Kurban Bayramı'nda Çocuklar Eğlence Merkezlerine Akın Etti

Kurban Bayramı'nda Çocuklar Eğlence Merkezlerine Akın Etti
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Kurban Bayramı'nda Çocuklar Eğlence Merkezlerine Akın Etti
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü, aileleriyle birlikte eğlence merkezine giden çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Eğlence alanlarında bayramın tadını çıkaran çocuklar, farklı oyuncaklara binerken mutlulukları yüzlerinden okundu.

Bayramın ikinci gününde çocuklar eğlence merkezine akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü aileleriyle eğlence merkezine gelen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde büyüklerinden harçlıklarını alan çocuklar Eyüpsultan'da bulunan eğlence merkezine akın etti. Eğlence alanlarında bayramın tadını çıkaran çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Birbirinden farklı oyuncaklara binen çocuklar kimi zaman korkudan, kimi zaman ise sevinçten çığlık attı. Küçük çocuklar film karakterlerinin kostümlerini giyen animatörlerle de fotoğraf çektirdi. Aileleri ise çocuklarının keyiflerine de ortak oldu. Tüm oyuncakları sevdiklerini söyleyen miniklerin mutlukları gözlerinden okundu.

Çocuklarını oyun alanına getiren Seda Şen, "Bugün çocuğumuza ayırdık. Eğleniyor. Çok mutlu. Kapanana kadar gitmek istemeyecek" dedi.

Ailesiyle iyi vakit geçirdiğini söyleyen Ahmet Sönmez ise, "Çocuklarımızı getirdik. Eğlensinler diye. Eğleniyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Genel
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