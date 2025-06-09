Kurban Bayramı Dönüşünde Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Kurban Bayramı Dönüşünde Kilometrelerce Araç Kuyruğu
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Kurban Bayramı Dönüşünde Kilometrelerce Araç Kuyruğu
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Kocaeli'deki otoyol ve ana yollar, Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yolunda kilometrelerce araç kuyruğuna sahne oldu. İstanbul'a dönüş güzergahlarında yaşanan yoğunluk, trafik kontrollerinin artmasıyla birlikte sürücüleri zor durumlarla karşılaştırdı.

Kurban Bayramı dönüşünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ - Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, Kocaeli'deki otoyol ve ana yollarda kilometrelerce trafik kuyruğu oluşturdu. Yollarda radar ve yol kontrol uygulamaları artırılırken, oluşan trafik havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, tatilin son gününde dönüş yolculuklarını sürdürüyor. Dönüşlerin aynı güne denk gelmesi nedeniyle birçok noktada yoğunluk kaçınılmaz hale geldi. Özellikle İstanbul'a dönüş güzergahlarındaki bazı arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bulunan İzmit Bekirdere Rampası, Şekerpınar mevkisi ile D-100 Karayolu'nun Çayırova kesiminde yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araçlar adeta ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun trafiğe ek olarak otoyol ve anayollarda trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri, hız denetimleri ve emniyet şeridi ihlalleri başta olmak üzere birçok noktada denetim gerçekleştirdi. Radar uygulamalarıyla hız limitlerine uyulup uyulmadığı da yakından takip edildi. Sürücülere emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı gibi konularla ilgili uyarılarda bulunuldu. Sürücüler, uzun yolculuklarda dikkatli olmaları konusunda sık sık anonslarla uyarılırken, yetkililer aşırı hızdan, uykusuz araç kullanmaktan ve dikkatsizlikten kaçınılmasını istedi. Trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kaldı ancak bu yollar da kısa sürede doldu.

Bayram dönüş yoğunluğunun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Genel
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