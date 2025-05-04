Küçükçekmece Açıklarında Yunusların Görsel Şöleni
İstanbul Küçükçekmece açıklarında görüntülenen yunuslar, eşsiz hareketleriyle deniz severlere görsel bir şölen sundu. Menekşe açıklarında kaydedilen bu anlar, vatandaşları büyüledi.
Küçükçekmece açıklarında yunuslardan görsel şölen
İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece açıklarında görüntülenen yunuslar, sergiledikleri hareketlerle adeta görsel şölen sundu.
Küçükçekmece Menekşe açıklarında denize açılan vatandaşlar, aniden beliren yunusların eşsiz gösterisine şahitlik etti. Yunusların oluşturduğu görsel şölen cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Genel