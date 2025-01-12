Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezine de ulaştı. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü kentte, vatandaşlar kar yağışını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.
Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezinde de kar yağışı başladı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde de yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de başladı. Öğle saatlerinde başlayan yağışta vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Genel