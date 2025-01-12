Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

Yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezinde de kar yağışı başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde de yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de başladı. Öğle saatlerinde başlayan yağışta vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının devam etmesi bekleniyor.