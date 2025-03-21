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Kırklareli'nde Down Sendromu Farkındalık Hatıra Ormanı Oluşturuldu

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Kırklareli'nin Erikler köyünde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle 'Down Sendromu Farkındalık Hatıra Ormanı' fidan dikimi gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan ve down sendromlu çocuklar, ormanın oluşturulmasına katkıda bulundu.

Kırklareli'nde down sendromlular için fidan dikildi

KIRKLARELİ - 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde Kırklareli'nde oluşturulan "Down Sendromu Farkındalık Hatıra Ormanı" fidan dikildi.

Kırklareli'nin Erikler köyünde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde "Down Sendromu Farkındalık Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Oluşturulan hatıra ormanında Vali Uğur Turan ve down sendromlu çocuklarla fidan dikti.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hatıra ormanına 4 bin fidan dikildi.

Etkinlikte konuşan Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Kırklareli'nin orman açışından zengin bir kent olduğu ve onu arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Karakaya, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Genel
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