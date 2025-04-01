Kayseri'de Su Kuyusuna Düşen Yavru Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir bağ evinin su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, halat kullanarak köpeğe ulaştı ve ardından yaralı köpeği tedavi altına aldı.
Kuyuya düşen minik köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
KAYSERİ - Kayseri'de su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinin su kuyusuna yavru köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, su kuyusuna halat ile inerek köpeğe ulaştı. Yavru köpeği kuyudan çıkaran ekipler, yaralanan köpeği tedavi altına aldı.
Vatandaşlar da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel